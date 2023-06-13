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Экс-зампред ЦБ Сухов: 50 банков могут покинуть Россию в ближайшие три года

Экс-зампред ЦБ Сухов: 50 банков могут покинуть Россию в ближайшие три года

Гендиректор аналитического агентства АКРА, бывший зампред Банка России Михаил Сухов предупредил о возможном уходе из страны 50 банков в ближайшие три года.

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