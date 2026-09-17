Китай хочет полностью отказаться от ТВ-приставок — все телевизоры станут умными

А так как Китай — основной мировой производитель телевизоров, то его примеру могут последовать и другие страны В Китае разрабатывают национальные технические стандарты для «интегрированных телевизоров», которым не потребуется отдельная ТВ-приставка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым