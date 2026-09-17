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Китай хочет полностью отказаться от ТВ-приставок — все телевизоры станут умными

Китай хочет полностью отказаться от ТВ-приставок — все телевизоры станут умными

А так как Китай — основной мировой производитель телевизоров, то его примеру могут последовать и другие страны В Китае разрабатывают национальные технические стандарты для «интегрированных телевизоров», которым не потребуется отдельная ТВ-приставка.

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