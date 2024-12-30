«1400 ракет ВС РФ сотрут Украину в пыль»: эксперты противника в панике

Украинские эксперты всерьез обеспокоились военной мощью ВС РФ. По самым скромным подсчетам аналитиков, у России уже сейчас имеется около полутора тысяч дальнобойных ракет, которые при желании сотрут Украину в мелкую пыль.
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