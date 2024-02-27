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В Крыму оценили в 3 трлн рублей ущерб от энергоблокады

В Крыму оценили в 3 трлн рублей ущерб от энергоблокады

Ущерб, нанесенный Украиной бюджету Крыма блокадой в сфере энергетики, превысил 3 трлн рублей, заявил 27 февраля сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

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