Xiaomi выпустит смартфон с емкой батареей 7500 мАч и поддержкой зарядки 120 Вт

Xiaomi не перестает удивлять своих поклонников инновациями. По информации от известного инсайдера Digital Chat Station, компания активно работает над увеличением автономности своих смартфонов, тестируя разные комбинации емкости аккумуляторов и мощности зарядки.
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