Asia Times: Задолжавший Китаю Пакистан находится в крайне сложном экономическом положении

В прошлом месяце Китай и Пакистан отпраздновали десятую годовщину создания китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) стоимостью 64 миллиарда долларов США.
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