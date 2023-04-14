Военное обозрение

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Asia Times: Задолжавший Китаю Пакистан находится в крайне сложном экономическом положении

Asia Times: Задолжавший Китаю Пакистан находится в крайне сложном экономическом положении

В прошлом месяце Китай и Пакистан отпраздновали десятую годовщину создания китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) стоимостью 64 миллиарда долларов США.

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