На Запорожскую АЭС Трамп не претендует, но знает, как распорядиться тремя украинскими атомными станциями

Вообще-то Вы зря на автора, в действительности так и есть)))))

Игорь Кузнецов

Всё правильно, не следует путать собственника (АЭС в данном случае), который получает свою прибыль от продажи эл.энергии в Турции, кроме того идёт оплата её строительства в рассрочку. Да, срок окупаемости не 2-5 лет, но это нам выгодно - поставка ТВЭЛов и утилизация, плановые ремонтные работы и т.д.