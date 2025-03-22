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На Запорожскую АЭС Трамп не претендует, но знает, как распорядиться тремя украинскими атомными станциями

На Запорожскую АЭС Трамп не претендует, но знает, как распорядиться тремя украинскими атомными станциями

Борис Марцинкевич: Украина до сих пор продаёт электричество в Европу На фото: Хмельницкая АЭС (Фото: ТАСС) После телефонного разговора Дональда Трампа с Зеленским, последний провел брифинг, на котором исказил содержание беседы и приплёл к этой теме Запорожскую АЭС.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Вообще-то Вы зря на автора, в действительности так и есть)))))
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22 час.
Игорь Кузнецов
Всё правильно, не следует путать собственника (АЭС в данном случае), который получает свою прибыль от продажи эл.энергии в Турции, кроме того идёт оплата её строительства в рассрочку. Да, срок окупаемости не 2-5 лет, но это нам выгодно - поставка ТВЭЛов и утилизация, плановые ремонтные работы и т.д.
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5 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Добрейший дедушка Дон, так и быть, на ЗАЭС не претендую...
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4 час.
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