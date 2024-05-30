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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии полицейские совместно с ветеранами ОВД и общественниками провели акцию по противодействию онлайн-мошенничеству

Участковый уполномоченный полиции Правобережного района Сослан Кусаев совместно с председателем Совета ветеранов ОВД Феликсом Вазаговым и общественниками Лидой Комаевой и Натальей Дзитиевой провел профилактическую акцию по предупреждению граждан об угрозе дистанционного мошенничества.

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