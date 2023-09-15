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Конкурент ГАЗели NN выходит на российский авторынок. Новый Foton Toano готов покорить коммерсантов

Конкурент ГАЗели NN выходит на российский авторынок. Новый Foton Toano готов покорить коммерсантов

Компания-дистрибьютор коммерческой техники «Автодом» представила легкие фургоны Foton Toano. Премьера состоялась на прошедшей выставке коммерческого транспорта Comtrans-2023 совместно с официальным дилером марки Foton в России — компанией «МБ Рус».

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