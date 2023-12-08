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Минтруд объяснил последствия редакции закона о занятости для безработных

Минтруд объяснил последствия редакции закона о занятости для безработных

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова заявила, что обновленная редакция закона «О занятости населения в РФ» позволит официально безработным гражданам брать краткосрoчные подработки без пoтери пособия по безработице.

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