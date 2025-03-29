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Царьград

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Илон Маск: xAI приобрел акции платформы X на сумму $33 млрд

Илон Маск: xAI приобрел акции платформы X на сумму $33 млрд

Илон Маск объявил о приобретении стартапом xAI акций платформы X, оцененной в $33 млрд. По мнению предпринимателя, совмещение данных двух компаний ускорит прогресс человечества и откроет новые возможности для будущего.

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