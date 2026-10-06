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МОСИНФОРМ

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Провозная способность на маршрутах «Москва — область» с 2025 года увеличилась на 32%

Провозная способность на маршрутах «Москва — область» с 2025 года увеличилась на 32%

Москва и восемь городских округов Подмосковья связаны более чем 60 маршрутами проекта «Москва — область».

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