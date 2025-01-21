"Ведомости": в кабмине одобрили ужесточение наказания по статье 282 УК РФ

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства юстиции, предполагающую ужесточение наказания за нарушение статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
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