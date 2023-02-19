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Евсеев – игрокам «Шинника» о драке с «Минаем»: «Горжусь. Вас было мало, но вы не отступили и дали отпор. Мы правильных людей подобрали в команду»

Вадим Евсеев поблагодарил игроков «Шинника» после драки с «Минаем». Тренер поблагодарил футболистов после драки с игроками украинского клуба в одном из турецких отелей.

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