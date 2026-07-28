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Регионы России

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57% ремонтных служб испытывают кадровый голод — исследование компании «Деснол»

57% ремонтных служб испытывают кадровый голод — исследование компании «Деснол»

Компания «Деснол», разработчик экосистемы «1С:ТОиР», представила результаты исследования «ТОиР под давлением», в котором приняли участие более 200 представителей ремонтных служб различных отраслей российской экономики.

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