57% ремонтных служб испытывают кадровый голод — исследование компании «Деснол»

Компания «Деснол», разработчик экосистемы «1С:ТОиР», представила результаты исследования «ТОиР под давлением», в котором приняли участие более 200 представителей ремонтных служб различных отраслей российской экономики.
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