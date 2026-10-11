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stroimdom21

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Почему рассада замирает после высадки: три скрытые причины и один простой прием для быстрого старта

Почему рассада замирает после высадки: три скрытые причины и один простой прием для быстрого старта

Каждый сезон начинается с надежды, что в этом году все пойдет иначе. Рассада стоит на подоконнике крепкая, зеленая, радует глаз.

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