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«Мы не пойдем по этому пути»: Пашинян о диалоге Армении с Россией

«Мы не пойдем по этому пути»: Пашинян о диалоге Армении с Россией

Никол ПашинянФото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press Пашинян: Армения не собирается обрывать диалог с Россией Армения не собирается прекращать диалог с Россией, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время беседы с журналистами.

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Комментарии
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Марина Трянина
на месте китайцев я бы не стала подписывать никакие договоры с армянами... но китайцы пытаются сидеть даже не на 2х стульях, а на 10...
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1 м.
ВЕ
Валентина Евсеева
Китай и украинцам и нам поставляет  комплектующие для беспилотников. Украине сейчас на.5,9 млрд евро  европа дала  закупить
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1 м.