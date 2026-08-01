«Мы не пойдем по этому пути»: Пашинян о диалоге Армении с Россией

Никол ПашинянФото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press Пашинян: Армения не собирается обрывать диалог с Россией Армения не собирается прекращать диалог с Россией, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время беседы с журналистами.
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