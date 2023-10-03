Стало известно, как будет выглядеть Малоохтинский парк после благоустройства

Главным изменением станет пруд. Малоохтинский парк ждёт масштабное обновление. При проектировании зёленой зоны учтены мнения жителей, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии