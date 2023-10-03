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Стало известно, как будет выглядеть Малоохтинский парк после благоустройства

Главным изменением станет пруд. Малоохтинский парк ждёт масштабное обновление. При проектировании зёленой зоны учтены мнения жителей, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга.

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