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Пятый канал

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«Колобок — это русская душа»: режиссер Маслов о новом образе героя

«Колобок — это русская душа»: режиссер Маслов о новом образе героя

Режиссер Антон Маслов рассказал, каким получился главный герой фильма «Последний богатырь. Колобок». По словам постановщика, персонаж сохранил узнаваемые черты, но получил более резкий и современный характер.

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