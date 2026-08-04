Режиссер Антон Маслов рассказал, каким получился главный герой фильма «Последний богатырь. Колобок». По словам постановщика, персонаж сохранил узнаваемые черты, но получил более резкий и современный характер.
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