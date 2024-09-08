Обры и Хазары

Хазары - это ставшие холопами евреев(захвативших власть в Хазарии) , продажные русичи ! Как сегодня бендеровцы - продажное отродье , предавшие свой род и служащие врагу !

Ural Karahanow

Сам придумал или надоумил кто? Хазары - тюрки, в 8 веке принявшие иудаизм. Главный город - Балангиар (Астрахань). А русские в 11 веке утопили всю эту тюркско-иудейскую шайку в Каспии. А "русичи" они либо свободные либо мёртвые. Продажные - это про хазар.