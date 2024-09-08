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Велемудр. Мир тесен.

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  • Ural Karahanow
    Сам придумал или надоумил кто? Хазары - тюрки, в 8 веке принявшие иудаизм. Главный город - Балангиар (Астрахань). А р...Обры и Хазары
  • Малик Гумеров
    Хазары - это  ставшие холопами  евреев(захвативших власть в Хазарии)   , продажные русичи !     Как  сегодня бендеров...Обры и Хазары
  • Александр Николаевич
    Практически не было спокойных времен у наших предков....Обры и Хазары

Обры и Хазары

Обры и Хазары

Когда в южной Руси появились племена аваров –обров, это при­вело к большой вражде между ними и Антией.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Практически не было спокойных времен у наших предков....
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
Хазары - это  ставшие холопами  евреев(захвативших власть в Хазарии)   , продажные русичи !     Как  сегодня бендеровцы - продажное отродье , предавшие  свой род и служащие врагу !
Ответить
9 час.
Ural Karahanow
Сам придумал или надоумил кто? Хазары - тюрки, в 8 веке принявшие иудаизм. Главный город - Балангиар (Астрахань). А русские в 11 веке утопили всю эту тюркско-иудейскую шайку в Каспии. А &quot;русичи&quot; они либо свободные либо мёртвые. Продажные - это про хазар.
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3 час.

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