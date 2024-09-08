Когда в южной Руси появились племена аваров –обров, это привело к большой вражде между ними и Антией.
Обры и Хазары
Комментарии
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Александр Николаевич
Практически не было спокойных времен у наших предков....
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
Хазары - это ставшие холопами евреев(захвативших власть в Хазарии) , продажные русичи ! Как сегодня бендеровцы - продажное отродье , предавшие свой род и служащие врагу !
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9 час.
Ural Karahanow
Сам придумал или надоумил кто? Хазары - тюрки, в 8 веке принявшие иудаизм. Главный город - Балангиар (Астрахань). А русские в 11 веке утопили всю эту тюркско-иудейскую шайку в Каспии. А "русичи" они либо свободные либо мёртвые. Продажные - это про хазар.
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3 час.
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