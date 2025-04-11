Киевские хотелки. Украина отдала Европе список желаний по размещению миротворцев в стране. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Миротворческие силы нужны Украине для сдерживания возможной агрессии на будущее. Со стороны какого государства? Россия давно уже всё сказала.
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