American Thinker: Америка и Украина постепенно исчезают с политической карты мира

Обирающие свой народ всегда найдут общий язык с политиками аналогичных взглядов из другой страны. В этом смысле нынешний вашингтонский истеблишмент нашел идеального коллегу в лице главы Украины Владимира Зеленского.
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