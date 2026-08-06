Русский Нюрнберг: Алаудинов предложил наказание для военных преступников из ВСУ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов предложил вернуть смертную казнь на время проведения трибунала над военными преступниками из Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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