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Не поверите — горько пожалеете: Приметы и поверья на Новый год

Не поверите — горько пожалеете: Приметы и поверья на Новый год

Можно ли отдавать долги 31 декабря и как правильно встретить год Голубого Водяного Тигра. Астрологи говорят, что символ будущего года - активное и решительное животное, благодаря которому в жизни многих людей произойдут значительные перемены.

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