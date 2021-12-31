Не поверите — горько пожалеете: Приметы и поверья на Новый год

Можно ли отдавать долги 31 декабря и как правильно встретить год Голубого Водяного Тигра. Астрологи говорят, что символ будущего года - активное и решительное животное, благодаря которому в жизни многих людей произойдут значительные перемены.
Можно ли отдавать долги 31 декабря и как правильно встретить год Голубого Водяного Тигра. Астрологи говорят, что символ будущего года - активное и решительное животное, благодаря которому в жизни многих людей произойдут значительные перемены.
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