«СВО завершена, переговоры сорвутся или Третья мировая?»: аналитик раскрыл значение приезда Трампа в РФ на 9 мая

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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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