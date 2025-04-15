ПК-версия Darkest Dungeon 2 получила обновление для режима Kingdoms с “Secrets of the Coven”Студия Red Hook Studios, создатели Darkest Dungeon, представили Secrets of the Coven, второй из трех модулей приключений для Darkest Dungeon 2.
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