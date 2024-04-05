Врачи назвали тяжелым состояние мурманского губернатора после нападения

Глава региона сейчас находится в палате интенсивной терапии под наблюдением.<strong>Состояние губернатора Мурманское области Андрея Чибиса после нападения с ножом тяжелое, ему провели операцию, <a href="https://t.
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