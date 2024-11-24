Как обойти правила: 5 запрещенных приемов на собеседовании, которые сделают вас неотразимым кандидатом Юлия ЧелкановаСобеседование — это не только возможность продемонстрировать свои навыки, но и шанс убедить работодателя, что вы идеальный кандидат.