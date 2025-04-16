Топ-менеджер Lego и друг короля Дании погиб, катаясь на лыжах в Швейцарии

Вице-президент Lego Майкл Хэлби трагически погиб во время катания на лыжах в горах Швейцарии.В Швейцарии во время катания на горных лыжах смертельно травмировался вице-президент датской компании Lego Майкл Хэлби.
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