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Царьград

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Топ-менеджер Lego и друг короля Дании погиб, катаясь на лыжах в Швейцарии

Топ-менеджер Lego и друг короля Дании погиб, катаясь на лыжах в Швейцарии

Вице-президент Lego Майкл Хэлби трагически погиб во время катания на лыжах в горах Швейцарии.В Швейцарии во время катания на горных лыжах смертельно травмировался вице-президент датской компании Lego Майкл Хэлби.

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