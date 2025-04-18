В Серове изувер расчленил подругу с 6-летним ребёнком и почти год прятал останки

Садоводы нашли обугленную голову женщины на заброшенном участке, а следователи раскрыли жуткую историю двойного убийстваВ Серове раскрыто жестокое убийство женщины и её маленького сына, совершённое в ноябре прошлого года.
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