Пан или пропал: борьба варяга на княжении Дениса Паслера с местными элитами перешла в финальную стадию. Колонка «Нового Дня»

Главная региональная новость прошлой пятницы для Оренбуржья, да и для всех новостных крупных СМИ, – наш земляк и экс-председатель областного правительства Денис Паслер отправил в отставку главу города Орска Василия Козупицу.
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