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Рогозин заявил, что Макрон получит гробы из зоны СВО, а не олимпийское перемирие

Рогозин заявил, что Макрон получит гробы из зоны СВО, а не олимпийское перемирие

Представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин заявил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон получит гробы из зоны специальной военной операции (СВО) России, а не олимпийское перемирие.

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