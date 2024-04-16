Представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин заявил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон получит гробы из зоны специальной военной операции (СВО) России, а не олимпийское перемирие.
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