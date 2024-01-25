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Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по затоплению поселка Южного

Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по затоплению поселка Южного

Жители безуспешно обращались с просьбами откачать затопившую поселок воду. Дети были по воде ходить в школу.

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