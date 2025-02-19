Санкции дали возможность провести индустриализацию в судостроительной отрасли – Патрушев

Западные санкции дали России шанс провести новую индустриализацию в судостроительной отрасли, заявил в интервью «Аргументам и Фактам» помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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