Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Первые экземпляры схемы можно будет найти пока что на 11 станциях метро Сегодня, 2 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, что в настоящее время в Москве разработана развитая сеть трамваев.
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