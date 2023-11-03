Boeing из Новосибирска экстренно посадили в московском аэропорту

Экипажу самолета компании «Победа» пришлось совершить вынужденную посадку в московском аэропорту. Самолет рейса Новосибирск – Санкт-Петербург авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Внуково».
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