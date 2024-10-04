Вспышки не избежать? Распространится ли по всему миру вирус Марбург

Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с вирусом Марбург. В пунктах пропуска через государственную границу специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, включая прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
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