Захарова заявила о деструктивном влиянии НАТО в АТР

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) под воздействием НАТО наблюдается деструктивное формирование блоковых «междусобойчиков» и нарастание конфронтации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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