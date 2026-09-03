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Нефтяники получили из бюджета 197,3 млрд рублей по демпферу в августе

Нефтяники получили из бюджета 197,3 млрд рублей по демпферу в августе

Выплаты по топливному демпферу в августе выросли до 197,3 млрд рублей, в июле было 113 млрд. За 2024 год нефтяники получили из бюджета 1,815 трлн рублей.

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