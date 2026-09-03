Нефтяники получили из бюджета 197,3 млрд рублей по демпферу в августе

Выплаты по топливному демпферу в августе выросли до 197,3 млрд рублей, в июле было 113 млрд. За 2024 год нефтяники получили из бюджета 1,815 трлн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев перечисл...
- IV Трамп планирует с...
- NK Япония ввела санк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым