Политолог Дудчак назвал террористическими угрозы Зеленского в адрес РФ

К угрозам украинского лидера Владимира Зеленского «закрыть небо» над Россией следует относиться серьезно, поскольку Киев способен на террористические действия.
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