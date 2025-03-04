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Гамма-стимуляция мозга — перспективное лечение болезни Альцгеймера

Десять лет назад Институт изучения обучения и памяти имени Пикауэра в Массачусетском технологическом институте (MIT) начал исследовать возможность лечения болезни Альцгеймера с помощью сенсорной стимуляции мозга на частоте «гамма» 40 Гц.

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