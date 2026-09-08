Саудовская Аравия: 73 мирных жителя получили ранения в Джазане в провинции Джазан, Наджране в провинции Наджран, а также в Абхе и Хамис Мушайте в провинции Асир по состоянию на утро из-за атак базирующихся в Йемене ополченцев-хуситов.
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