Россия и Иран согласовали условия исторического договора

Будни мужчин. Все что нам интересно

На прошлой неделе произошло важное событие в истории развития партнерских отношений Россия и Иран. Власти государств окончательно согласовали все детали крупнейшего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который откроет новые возможности для сотрудничества.