Россия и Иран согласовали условия исторического договора

На прошлой неделе произошло важное событие в истории развития партнерских отношений Россия и Иран. Власти государств окончательно согласовали все детали крупнейшего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который откроет новые возможности для сотрудничества.
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