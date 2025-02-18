Райское наслаждение: чем заняться в отеле Anantara World Islands Dubai Resort

Для того, чтобы оказаться на островах больше не нужно лететь 10+ часов с пересадками. В 15 минутах от пристани J4 Marina в районе Umm Suqeim в Дубае можно добраться на скоростном катере в Anantara World Islands, где расположено 70 вилл для идеального островного отдыха.