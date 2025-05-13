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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Станкович надломился психологически. Когда приходишь в большой клуб, нужно держать удар». Кирьяков о поведении тренера в матче с «Динамо»

«Станкович надломился психологически. Когда приходишь в большой клуб, нужно держать удар». Кирьяков о поведении тренера в матче с «Динамо»

В матче Мир РПЛ с «Динамо» (0:2) тренер «Спартака» получил желтую карточку за несогласие с решением судьи.

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