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Царьград

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Юрист Кельбах предостерегла от применения перцового баллончика без крайней нужды

Юрист Кельбах предостерегла от применения перцового баллончика без крайней нужды

Адвокат Марина Кельбах разъяснила правила использования перцовых баллончиков. По её словам, безосновательное распыление может привести к административной или уголовной ответственности.

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