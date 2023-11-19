Президент Финляндии считает поток мигрантов из третьих стран «местью» Кремля. Саули Ниинистё заявил, что Россия якобы намеренно направляет просителей убежища к финским контрольно-пропускным пунктам в ответ на планы Хельсинки подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Вашингтоном, и пообещал принять «очень четкие меры».
Месть Кремля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КК
Коля Колянов
Россия будет сильнее мудрее, только без мигрантов.
Ответить
15 час.
Александр Рожков
Россия будет сильнее мудрее, только без тех, кто расплодил мигрантов.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии