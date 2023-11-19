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Закон и Порядок

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Месть Кремля

Месть Кремля

Президент Финляндии считает поток мигрантов из третьих стран «местью» Кремля. Саули Ниинистё заявил, что Россия якобы намеренно направляет просителей убежища к финским контрольно-пропускным пунктам в ответ на планы Хельсинки подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Вашингтоном, и пообещал принять «очень четкие меры».

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
Россия будет сильнее мудрее, только без мигрантов.
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15 час.
Александр Рожков
Россия будет сильнее мудрее, только без тех, кто расплодил мигрантов.
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15 час.

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