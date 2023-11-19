Месть Кремля

Президент Финляндии считает поток мигрантов из третьих стран «местью» Кремля. Саули Ниинистё заявил, что Россия якобы намеренно направляет просителей убежища к финским контрольно-пропускным пунктам в ответ на планы Хельсинки подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Вашингтоном, и пообещал принять «очень четкие меры».