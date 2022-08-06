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Ваши волосы скажут вам спасибо: 5 преимуществ масла марулы для волос

Ваши волосы скажут вам спасибо: 5 преимуществ масла марулы для волос

Многие преимущества масла марулы для роста волос и здоровья кожи головы были известны на африканском континенте на протяжении веков! В этой статье вы узнаете, как эфирное масло марулы делает локоны блестящими и упругими, а кожу головы здоровой.

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