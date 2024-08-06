В Колумбии хотят запретить сувениры с наркобароном Пабло Эскобаром

В конгрессе Колумбии обсуждают запрет на сувениры наркобарона Пабло ЭскобараСувениры с изображением покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара могут быть запрещены в Колумбии, если законодатели одобрят законопроект, представленный на этой неделе в конгрессе страны .