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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Корейцы натравят ИИ на пиратские кинотеатры по всему миру Правительство Южн...

Корейцы натравят ИИ на пиратские кинотеатры по всему миру Правительство Южн...

Корейцы натравят ИИ на пиратские кинотеатры по всему мируПравительство Южной Кореи в рамках продвижения корейского контента на международной арене объявило о переходе на автоматизированные системы на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут выявлять и блокировать нелегальные стриминговые сервисы и отслеживать нарушения авторского права.

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