Корейцы натравят ИИ на пиратские кинотеатры по всему миру Правительство Южн...

Корейцы натравят ИИ на пиратские кинотеатры по всему мируПравительство Южной Кореи в рамках продвижения корейского контента на международной арене объявило о переходе на автоматизированные системы на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут выявлять и блокировать нелегальные стриминговые сервисы и отслеживать нарушения авторского права.